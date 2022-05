Napoli colpo Berardi, Marchetti: “La soluzione migliore per il club: il motivo”

Napoli colpo Berardi, le parole di Marchetti

Calciomercato Napoli – Luca Marchetti di Sky Sport è intervenuto a Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” rivelando le ultimè notizie su Berardi e sul mercato del Napoli:

“Berardi andrà via da Sassuolo e Napoli può essere una soluzione. Per sostituire Insigne non si può sperare che Kharaskelia sia un buon giocatore. Il Napoli vuole prendere giocatori validi, che possano diventare importantissimi in azzurro. Berardi quest’anno può fare il salto di qualità, il Sassuolo è bottega carissima e lo stesso calciatore non credo ti faccia risparmiare sul salario. Veretout è sempre stato in orbita Napoli, non mi sembra più centrale nella Roma per cui è un nome che può tornare”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato – Koulibaly-Barcellona, contatto con Xavi: illustrato progetto. La risposta del difensore

Novità per i biglietti Spezia-Napoli: prezzi e modalità d’acquisto

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici