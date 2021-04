Andrea Pirlo, in conferenza: “Noi come sempre rispettiamo il protocollo: in sintonia con l’ASL”

Andrea Pirlo in conferenza presenta Juventus-Napoli

Andrea Pirlo, in conferenza stampa presenta Juventus-Napoli, gara valida per il recupero della terza giornata del campionato di Serie A, in programma domani alle 18:45 all’Allianz Stadium di Torino. Partita che in autunno non si giocò perché c’erano due positivi nel Napoli. Attualmente nella Juve ci sono tre positivi al Covid-19, ritiene giusto il fatto che si giochi? Questa è una delle domande poste in conferenza stampa ad Andrea Pirlo, che ha risposto con un tono polemico – “Noi come sempre rispettiamo il protocollo, siamo sempre in sintonia con quello che dice l’ASL di Torino e quindi la giocheremo”.

