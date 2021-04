VIDEO – Morte Achille Ajello supertifoso azzurro: arriva il toccante saluto di Insigne

Morte Achille Ajello, il supertifoso del Napoli: arriva il toccante saluto di Insigne alla sua famiglia

Napoli – Morte Achille Ajello, supertifoso azzurro, simbolo in questi anni del ritiro di Dimaro. Per lui arriva il toccante saluto del capitano Lorenzo Insigne alla famiglia: “Vinceremo anche per te!”.

Ilvideo:

