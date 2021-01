Calciomercato, l’arrivo di Emerson Palmieri solo in caso di cessioni

Calciomercarto, per Emerson Palmieri bisogna prima cedere

Il calciomercato è ufficialmente aperto, con il Napoli che valuta diversi profili per rinforzare la rosa di Gattuso. L’obiettivo numero uno è il terzino del Chelsea Emerson Palmieri, ma il suo arrivo puo concretizzarsi solo in un caso. La condizione è quella prima di cedere uno tra Ghoulam o Malcuit, anche in prestito con diritto di riscatto. Emerson Palmieri ha già dato il suo parere favorevole al trasferimeto, mentre con il Chelsea l’accordo può essere simile a quello fatto con Bakayoko. In caso di cessione di uno dei due azzurri, potrebbe arrivare il si definitivo al suo acquisto. A riportarlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

