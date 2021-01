Ancelotti su Lozano: “Giocatore speciale, è velocissimo”

Carlo Ancelotti torna a parlare di Napoli

Carlo Ancelotti ex allenatore del Napoli oggi all’Everton, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni Radio Anch’io Sport. In un passaggio parla anche di due azzurri, Lozano e Zielinski. Ecco quanto dichiarato:

“Zielinski è un centrocampista completo, con me ha giocato in tutte le posizioni. Gli è sempre mancata la continuità ma ha grandi qualità: è dinamico e abile con la palla. Quello che gli è mancata è la continuità di prestazione. Per quel che riguarda Lozano credo sia un giocatore che ha qualcosa di speciale, la velocità. È molto rapido. L’anno scorso ha avuto difficoltà perché è stato comprato gli ultimi giorni di mercato”.

