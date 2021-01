Chiariello: “Il Napoli è molle, fate attenzione alla Roma”

Umberto Chiariello commenta Cagliari-Napoli

Umberto Chiariello attraverso i microfoni di Canale 21, ha commentato la vittoria del Napoli contro il Cagliari nel suo consueto editoriale. Ecco quanto dichiarato:

“Io non mi sento di poter inneggiare ad alcunché, perché questa squadra deve trovare continuità, costanza di rendimento, cattiveria agonistica: il gol preso contro il Cagliari è l’emblema di un Napoli molle. Non si è ancora capito se questa squadra sia capace di stare al vertice della classifica o se debba sempre rincorrere il quarto posto, importante sul piano economico. Solo la continuità potrà dirci se questa squadra, che ha una potenzialità enorme, potrà competere. La corsa è a sei, ma solo tre sembrano destinate a lottare lo scudetto, e parlo delle milanesi, che sono tornate, e l’attardata Juventus. Altre tre si giocano invece la Champions League: la Roma sta facendo una concorrenza notevole al Napoli, mentre l’Atalanta è viva e devastante, come visto contro un Sassuolo totalmente ridimensionato. L’eccellenza è il risultato graduale dello sforzo costante di far meglio.”

