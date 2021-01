Calciomercato, Malcuit vicinissimo alla cessione. Parma ad una passo

Calciomercato, Malcuit vicinissimo al Parma

Kevin Malcuirt è ormai ad un passo dal trasferimento al Parma, come riportato da Alfredo Pedullà attraverso il suo sito ufficiale la cessione è vicinissima. Ecco quanto dichiarato:

“Kevin Malcuit e il Parma, operazione calda da venerdì. Manca soltanto l’ultimo via libera di Malcuit, per il Napoli non ci sono problemi. Quindi non si è riscaldata oggi, esattamente come ci aveva pensato la Fiorentina prima di virare decisamente su Andrea Conti. Ora non ha più senso di parlare di Malcuit in orbita viola, lo può fare soltanto chi si è accorto ora che le percentuali sono in ribasso. E che ha rispolverato adesso Parma pista calda, in effetti fa un po’ di freddo e il ritardo di tre giorni lo possiamo comprendere.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ufficiale, Vivtor Osimhen ancora positivo al Covid-19

Calciomercato – Napoli su Tierney, laterale scozzese in forza all’Arsenal

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

A Camera Usa articolo impeachment, incitamento insurrezione