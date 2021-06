Calciomercato: Milik potrebbe tornare in Italia, Milan su di lui

Arek Milik potrebbe tornare in Italia, secondo la Gazzetta dello Sport il Milan sarebbe interessato ad suo acquisto.

Arkadiusz Milik è stato un giocatore del Napoli per ben cinque stagioni: soltanto pochi mesi fa, precisamente nel gennaio 2021, ha abbandonato il club approdando nell’Olympique Marsiglia. Tuttavia si potrebbe verificare un ritorno in Italia del giocatore polacco, ma non si parla del club azzurro. Secondo la Gazzetta dello Sport il club interessato all’acquisto dell’attaccante sarebbe il Milan.

Dal quotidiano si legge:

“Gli ultimi mesi al Marsiglia dimostrano che il fisico è tornato stabile: ha giocato tredici partite consecutive da titolare. In Ligue 1 ha segnato 9 gol e potrebbe ripetersi l’anno prossimo: è in prestito al Napoli fino all’estate del 2022, con obbligo di riscatto francese. Il cammino è tortuoso ma il Milan avrebbe comunque spazio per inserirsi.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Sepe-Napoli: il portiere ha sempre avuto un legame speciale con il club

Mercato Napoli: occhi puntati su Gudmundsson, ma la concorrenza è molta

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Decreto Brunetta: come cambia la Pubblica amministrazione