Palmeri: “Superlega, squalifica Juve dalla Champions: la mossa di De Laurentiis”

Superlega, squalifica Juventus dalla Champions: la mossa di De Laurentiis

Napoli – Tancredi Palmeri, giornalista ha rilasciato alcuni importanti dichiarazioni tramite il suo profilo Twitter:

Palmeri Superlega, squalifica Juventus dalla Champions: la mossa di De Laurentiis

“Pare che De Laurentiis abbia contattato la Uefa per capire le effettive possibilità per subentrare in Champions. Juventus-Napoli non finisce mai…”

