Sarri-Lazio, clamorose novità: passo indietro di Lotito sull’offerta pattuita. I dettagli

Sarri-Lazio, arrivano clamorose novità

Sarri-Lazio clamorose novità arrivano dai giornalisti de Il Messaggero. Si legge che Lotito ha fatto ieri l’offerta a Sarri e ha ricevuto il sì del tecnico toscano, eppure la firma ancora non c’è e la situazione sta diventando già un giallo. Ieri a mezzanotte Tare assicurava a tutti che l’accordo fosse stato raggiunto e mancassero solo i dettagli per il grande annuncio.

Oggi a Formello però c’è un inquietante silenzio e Lotito dice che per la firma ci vorrà ancora tempo. Cosa sta succedendo? L’agente Ramadani e Tare sono stati sino a tarda notte al lavoro, ma qualcuno lascia trapelare che Lotito all’ultimo abbia fatto un piccolo passo indietro rispetto al biennale (con opzione per il terzo anno) inizialmente pattuito. Il presidente sta compiendo uno straordinario passo economico, ma per lui 3,3 milioni di parte fissa sono troppo.

