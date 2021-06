Napoli contatti in corso per Beto: bomber portoghese classe ’98, i dettagli

Napoli contatti in corso per Beto del Portimonense: il club vuole anticipare la concorrenza

Calciomercato Napoli – Napoli contatti in corso per Beto del Portimonel Porise. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, nel mirino del club azzurro c’è Norberto Bercique Gomes Betuncal, meglio noto come Beto. L’attaccante classe 98 del Portimonense è un nome caldo in casa azzurra. Contatti in corso, il Napoli prova a giocare d’anticipo sulla concorrenza.

Beto è un giovane attaccante classe 1998 sotto contratto con il Portimonense fino al 2023. In questa stagione ha messo a segno 11 gol nel campionato portoghese. E’ agile e veloce nonostante sia alto 1,94 m.

