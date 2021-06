Sepe-Napoli: il portiere ha sempre avuto un legame speciale con il club

L’edizione odierna di Repubblica di concentra sulle voci circa il ritorno di Luigi Sepe al Napoli.

Da qualche giorno si parla di un presunto ritorno al Napoli di Sepe, attuale difensore estremo del Parma. Il portiere originario di Torre del Greco, ha già disputato cinque stagioni con la maglia azzurra. L’edizione odierna di Repubblica afferma che Luigi Sepe ha sempre reputato il Napoli una bella realtà.

“La maglia azzurra per lui ha sempre avuto un fascino particolare. È cresciuto molto nella sua esperienza in gialloblu e a 30 anni avrebbe la maturità giusta per offrire il suo contributo nel mondo Napoli. Sepe è anche un prodotto nel settore giovanile e rappresenterebbe un vantaggio nella compilazione della lista dei 25 giocatori per il prossimo campionato.”

