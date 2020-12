Napoli, rinnovo Insigne: ecco le richieste del capitano azzurro

L’attuale contratto del capitano scade nel 2022

La Gazzetta dello Sport riporta quelle che sarebbero le condizioni poste dall’entourage del capitano azzurro Lorenzo Insigne per continuare la sua avventura in maglia Napoli. L’attuale ingaggio del numero 24 è di 4,5 milioni a stagione, ma potrebbe non bastare per prolungare l’accordo. Il quotidiano infatti riferisce che il nuovo agente Vincenzo Pisacane chiederà per il suo assistito un robusto aumento, fino ad un milione in più all’anno portando l’ingaggio del giocatore a 5.5 milioni di euro a stagione. Il giornale sportivo chiude dicendo che non c’è pericolo che l’affare non vada in porto, la volontà del giocatore sarebbe infatti quella di terminare la carriera all’ombra del Vesuvio.

