“L’attaccante africano ha già saltato le sfide di campionato con il Milan e con la Roma e quella di Europa League contro i Rijeka. Non sarà della partita nemmeno con l’Az Alkmaar ed è in forse anche per la trasferta di Crotone. Cautela obbligatoria perché è un infortunio molto delicato ed è soggetto a ricaduta“.