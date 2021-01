Di Marzio: “Il Napoli è da Champions”. Poi ipotizza il successore di Gattuso

L’allenatore Gianni Di Marzio è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare della situazione del Napoli di Gattuso.

Di Marzio commenta in primo luogo gli obiettivi del Napoli di questa stagione, soffermandosi però anche su qualche giocatore in particolare.

“Il Napoli sta puntando alla Champions League anche se in Coppa Italia sta proseguendo. L’Atalanta gioca bene ed ha i giocatori adatti. La Champions non è facile: Bakayoko avrebbe dovuto riposare, sta giocando ogni tre giorni; secondo me il modulo migliore è il 4-3-3, il centrocampo era molto veloce”

“Lozano è in ottima forma. Il merito è di Gattuso che lo ha cambiato in meglio, però sbaglia a far giocare Mertens sottopunta. Zielinsky invece dopo una gara buona nella successiva rimane fermo in mezzo al campo. La ragione per cui è discontinuo risiede nella personalità. Bisogna scegliere giocatori che hanno vinto. Alcuni giocatori che non hanno mai giocato una finale quando arriva il momento hanno paura”

Gianni Di Marzio conclude ipotizzando sul successore di Gattuso:

“Mi piacciono sia De Zerbi sia Juric. Più il primo perché fa acquistare solo i giocatori che vuole lui. Juric è più scaltro, mentre Gattuso si adegua facilmente ai giocatori che possiede in squadra”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Torino-Fiorentina, streaming e tv: dove vedere la 20a giornata di Serie A

MILAN-SPAL (PRIMAVERA 1) – ROSSONERI IN CERCA DEL RISCATTO

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Turista investita e uccisa, gip Milano: servono nuove indagini