Lo Monaco: “Gattuso non merita la gogna, le critiche sono esagerate”

Il consigliere federale Pietro Lo Monaco è intervenuto a Radio Marte per parlare di Gattuso, in particolare del suo sfogo di ieri.

Dopo la vittoria del Napoli contro lo Spezia Gattuso ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni di Rai Sport. Gattuso non ha nascosto il suo disaccordo rispetto alle critiche che sta ricevendo in questi giorni e Lo Monaco si dice d’accordo con il tecnico.

“Gattuso ha parlato in questi termini dopo che lui ed il Napoli sono stati messi sottopressione in maniera esagerata. Il clima che si è creato intorno a questa situazione non fa bene né al club ne all’allenatore. Quest’ultimo ha disputato gare senza giocatori importanti, in più il covid ha creato problemi, ma nonostante ciò gli obiettivi prefissati si possono ancora raggiungere. In Coppa Italia hanno un posto in semifinale, anche in campionato sono in una buona posizione. Tutto ciò che sta succedendo è insensato, la Società inoltre dovrebbe calmare le acque”

“Poiché la squadra è un po’ giù di morale spesso ci sono cali di tensione e l’allenatore viene condannato, ma le riflessioni si devono fare alla fine. Per ora il tecnico va incoraggiato, dopo in maniera lucida si deciderà sul futuro”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Di Marzio: “Il Napoli è da Champions”. Poi ipotizza il successore di Gattuso

Torino-Fiorentina, streaming e tv: dove vedere la 20a giornata di Serie A

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Turista investita e uccisa, gip Milano: servono nuove indagini