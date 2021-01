De Luca: “In arrivo i fondi per ristrutturare lo Stadio Maradona”

Il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca ha affermato che verranno fatti dei lavori all’interno dello Stadio Diego Armando Maradona.

Durante una diretta su Facebook, Vincenzo De Luca ha annunciato che la Regione Campania farà degli investimenti al fine di effettuare specifici lavori allo Stadio Diego Armando Maradona.

“Saranno effettuati due interventi per rifare completamente l’impianto di videosorveglianza e per ristrutturare il tunnel del cosiddetto ‘miglio azzurro’, ovvero quello che conduce gli autobus delle squadre all’interno dello stadio. Quindi per quanto riguarda l’impianto arriviamo ad un investimento complessivo della Regione di 25 milioni di euro“.

