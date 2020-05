Calciomercato Napoli, affondo per Everton: cifre e dettagli

José Maria Callejon, stando a quanto si legge su La Gazzetta dello Sport, a fine stagione andrà via (probabilmente direzione Valencia), così il Napoli si troverà costretto a rimpiazzarlo e a dare un’alternativa a Matteo Politano. E il nome preferito per sostituirlo sarebbe quello di Everton Soares, esterno offensivo del Gremio, tutto estro e colpi ad effetto, sicuramente meno avvezzo alla fase difensiva.

Il Napoli avrebbe già avviato i primi contatti con il Gremio, iniziando a sondare il terreno tramite alcuni emissari di Cristiano Giuntoli che operano in Brasile, al fine di capire che ci sarà apertura per far partire la trattativa vera e propria. Oltre al Napoli sul talento della nazionale brasiliana c’è mezza Europa, con il Gremio che chiede circa 30 milioni di euro per lasciarlo partire.

Il club azzurro, di par suo, è pronto ad affondare il colpo e fare sul serio, così nei prossimi giorni – si legge sulla Rosea – si sarebbe preparato per far pervenire al club verdeoro un’offerta da circa 25 milioni di euro, comprensiva di bonus. Tanto dipenderà anche dalla volontà del calciatore, che avrebbe già fatto pervenire al Napoli il suo ok.