Calciomercato Napoli, blindati Zielinski e Fabian Ruiz

Deciso nel blindare i suoi gioielli. De Laurentiis e il suo Napoli ripartiranno da Zielinski e Fabian Ruiz, top player del centrocampo. Il primo sta per rinnovare, il secondo non verrà ceduto. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: “Il presidente non si è lasciato intimorire dalle pretese del centrocampista polacco durante la discussione per il rinnovo. Così come non si è lasciato tentare dagli 80 milioni che Real Madrid e Barcellona sarebbero stati disposti a pagare per il mediano della nazionale spagnola”.

Dunque, rinnovo assicurato nel caso di Zielinski e prolungamento fino al 2025, cessione sventata invece per Fabian Ruiz che, come dichiarato anche da Giuntoli nei giorni scorsi, resterà almeno per un’altra stagione. Sperando per lui e per il Napoli che possa essere quella della consacrazione definitiva.

