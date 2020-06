Inter, Marotta: “Coppa Italia? Ora è difficile, ma vogliamo vincerla. Cavani è possibile”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato di mercato e di obiettivi futuri. Come la Coppa Italia: “La vediamo davanti a noi, anche se al momento un po’ da lontano. Dobbiamo cercare di prendere in mano quel trofeo. Scudetto? Ho visto la squadra molto carica in allenamento, come il suo allenatore: mi ha fatto piacere. In un campionato così anomalo, può accadere di tutto. Conosciamo la forza degli avversari, ma dobbiamo avere ambizione. Poi serviranno circostanze favorevoli, come non avere infortuni nei momenti chiave”.

Sul mercato, vari nomi: “Cavani? È una delle opportunità, è oggetto di monitoraggio essendo un calciatore in scadenza. Ma non abbiamo approfondito la questione: in questo momento è piuttosto lontano dall’Inter. Per Chiesa la Fiorentina ha aspettative economiche elevate, ecco perché oggi non abbiamo avviato un confronto con loro. Tonali? È più abbordabile, un’operazione che si può costruire in maniera migliore. Ed è un ragazzo che è ancora in fase di crescita”.

