Calciomercato Napoli, bloccato Boga per giugno: le ultime

Giuntoli si porta avanti e oltre ad occuparsi dei nuovi arrivi del mercato invernale sta valutando anche gli acquisti della prossima estate, quando al San Paolo potrebbe arrivare Jeremie Boga secondo l’edizione odierna de Il Mattino .

In questi giorni sono state poste le basi per l’operazione che potrebbe portare l’ex Chelsea in azzurro a partire dal prossimo giugno

