Calciomercato Napoli – Offerta per Mazzocchi, due obiettivi a centrocampo: il punto

Calciomercato Napoli, offerta per Mazzocchi, due obiettivi per il centrocampo: Hojbjerg su Fofana

Calciomercato Napoli – Il club azzurro sta già cominciando a muoversi, per migliorare l’organico di Walter Mazzarri. Come riportato da Sky Sport, il Napoli cerca pedine in difesa e a centrocampo. Come si legge sul sito dell’esperto dell’emittente satellitare Gianluca Di Marzio, il club partenopeo ha già fatto un’offerta da 1,5 milioni di euro alla Salernitana per Mazzocchi. Di seguito il punto sul mercato partenopeo analizzato da Gianluca Di Marzio:

“La Salernitana inizialmente chiedeva 4 milioni di euro, ma le condizioni richieste da Sabatini stanno rallentando. Per quanto riguarda il centrocampo della squadra di Mazzarri, al momento Hojbjerg, classe 1995 del Tottenham, è in vantaggio su Fofana dell’Al-Nassr. Samardzic invece può essere un’opzione per il Napoli, anche se tatticamente diverso rispetto a Piotr Zielinski”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Mercato Napoli in uscita: Zanoli al Genoa. Due azzurri nel mirino di altri club

De Maggio: “Mazzocchi-Napoli quasi fatta: ecco quando arriverà”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Chiara Ferragni, la rivelazione: “Sì, Fedez a Sanremo mi ha ferito”