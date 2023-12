Mercato Napoli in uscita: Zanoli al Genoa. Due azzurri nel mirino di altri club

Mercato Napoli in uscita, Zanoli al Genoa

Mercato Napoli in uscita – Alessandro Zanoli terzino del Napoli è il primo dei calciatori in uscita, la trattativa con il Genoa è a buon punto, si limano i dettagli.

Come riporta Tuttosport, l’operazione si avvia alla conclusione e proprio in queste ore le due società si risentiranno per gli ultimi dettagli e per concordare la cifra del riscatto valida a giugno.

Sempre con gli azzurri giocano Alessio Zerbin e Gianluca Gaetano, altri due calciatori dal minutaggio inferiore alle aspettative e nel mirino di diverse società. Entrambi sono nei radar dell’Empoli, per il primo c’è stato anche un sondaggio del Frosinone.

