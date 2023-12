Infortunio Lobotka, ecco quando potrebbe tornare

Il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto della situazione in merito all’infortunio del centrocampista Stanislav Lobotka.

Il centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka è attualmente alle prese con un infortunio rimediato durante la gara contro la Roma. Per tale ragione il giocatore non potrà essere a disposizione per la sfida contro il Monza in programma il prossimo 29 dicembre alle 18:30.

Il Corriere del Mezzogiorno si è soffermato sui suoi tempi di recupero: Stanislav Lobotka dovrebbe tornare a disposizione il 7 gennaio in occasione della sfida contro il Torino.

Ecco quanto si legge:

“Nel match contro la Roma si è fermato anche Stanislav Lobotka, costretto a uscire nel secondo tempo con un dolore all’altezza del fianco. Il centrocampista slovacco all’Olimpico ha rimediato un’infrazione costale, che lo mette in dubbio per il prossimo match. Si tratta di un colpo da monitorare giorno dopo giorno, il recupero per la gara contro il Monza non è impossibile ma è più probabile che Lobotka possa rientrare il 7 gennaio a Torino.”

