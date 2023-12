Mazzarri costretto a modifiche tattiche contro il Monza: il modulo

Mazzarri costretto a modifiche tattiche contro il Monza: cambio di modulo

Mazzarri costretto a modifiche tattiche contro il Monza, potrebbe optare per la difesa a tre. Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha fatto il punto sulla situazione del Napoli:

“Si fatica a trovare l’uomo giusto per Mazzarri che ha voglia di aggiustare questo Napoli. Magari sul punto di vista tattico. Sono diverse le assenze anche se dal campo qualche buona indicazione c’è. Lindstrom sta svolgendo l’allenamento in gruppo. Questa potrebbe essere qualche indicazione in più per uno schieramento davanti che potrebbe disegnare un tridente con il danese. Politano e Osimhen sono squalificati. Lobotka non dovrebbe esserci, anche se si sta allenando aumento i carichi di lavoro. Purtroppo sente ancora dolore al costato. Il Napoli vuole provare a ritrovare quella qualità che chiede Mazzarri, un Napoli costretto a cambiare, ma che potrebbe apportare modifiche tattiche nuove. Contro il Monza potrebbe vedersi la difesa tre”.

