Calciomercato Napoli, Giuntoli pensa ad Everton

Ipotesi brasiliana sul mercato del Napoli. Secondo quanto scrive l’edizione odierna di Repubblica il club azzurro starebbe attenzionando il futuro di Everton del Gremio, valutato dal club brasiliano circa 30 milioni di euro.

Per il quotidiano il Napoli sta cercando di trovare un’intesa col club per poi verificare la disponibilità al trasferimento del giovane attaccante che ama giocare come ala sinistra ma che può occupare diversi slot nel tridente offensivo.

