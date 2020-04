Calciomercato Napoli, il Torino blocca Belotti: le ultime

Il futuro del Gallo Belotti è certamente l’argomento chiave sul quale proiettare anche il domani del Torino. L’annata controversa vissuta dalla compagine granata non ha infatti affievolito minimamente le sirene di mercato che hanno l’intenzione di tentare il capitano dei piemontesi, ed è quindi prioritario rintuzzare il presumibile assalto estivo con la discussione di un rinnovo contrattuale che vada a blindare il centravanti alla maglia granata.

L’attuale legame di Belotti con il Torino si esaurirebbe nel giugno del 2022, e l’obiettivo di Cairo è quello di non privarsi del suo leader e trascinatore. Napoli e Milan in Italia non hanno mai fatto mistero di apprezzare le qualità dell’attaccante, che aspetta però un segnale concreto dalla proprietà per legate a doppio filo il suo futuro alla maglia granata. C’è da scommettere che una volta riconquistata la quotidianità, il primo pensiero del Torino sara proprio rivolto al suo capitano, ed alla possibilità di scrivere un nuovo e lungo capitolo insieme.

