Calciomercato Napoli – In salita Reguilon, spunta il nome di Karbownik per la fascia sinistra

Karbownik, terzino del Legia Varsavia, è entrato nelle mire del Napoli.

Stando alle dichiarazioni del giornalista Ciro Venerato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Karbownik potrebbe approdare alla corte di Gattuso:

“Il Napoli cerca a sinistra Sergio Reguilon, però l’investimento che De Laurentiis è disponibile a fare è minimo, non a titolo definitivo. In difesa sulla fascia sinistra ci sarà quindi la possibilità di prendere probabilmente un ragazzino da far crescere, il nome è quello di Michal Karbownik. Il classe 2001 polacco del Legia Varsavia costa 7 milioni di euro, il Napoli gli offrirebbe un contratto di 5 anni sugli 800 milioni di euro più bonus, quindi una cifra bassa. Questa operazione potrebbe essere la conferma che Elseid Hysaj resterà e sarà l’alternativa sia a Di Lorenzo a destra che a Mario Rui a sinistra”.

