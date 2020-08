Pirlo alla Juventus come piano B, Agnelli voleva Mancini

Il portale tuttomercatoweb riporta la ricostruzione nei giorni precedenti la nomina di Pirlo come allenatore della Juventus.

Pirlo sarebbe dunque la seconda scelta per il club torinese, la dirigenza aveva puntato Roberto Mancini:

“Giornalettismo, in un lungo articolo a firma Gabriele Parpiglia, parla di un retroscena e di un futuro clamoroso per Roberto Mancini. “Vuole lasciare la Nazionale: era a un passo dalla Juventus, il futuro al PSG”. Tutto, nella ricostruzione, parte dalla chiamata di Gabriele Gravina a Marcello Lippi dello scorso 20 luglio. Una notizia non concordata con Mancini e che il ct non ha gradito. Così si è preso una pausa di riflessione che sarebbe addirittura definitiva con orizzonte Parigi e con un futuro al Paris Saint-Germain.

L’esonero di Sarri Intanto la Juventus esonera Maurizio Sarri e, spiega l’articolo, il primo nome di Andrea Agnelli era proprio lui. Roberto Mancini. Che però avrebbe chiesto dieci giorni per pensarci e da lì la virata su Andrea Pirlo.

Il PSG Così sarebbe arrivata una chiamata da Leonardo e da Parigi. Neanche la vittoria della Champions salverebbe Thomas Tuchel e allora Mancini metterebbe le basi per andare subito al PSG. E in Nazionale? Gravina sognerebbe Lippi ma occhio a Massimiliano Allegri.”

