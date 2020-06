Calciomercato Napoli, Milik primo obiettivo della Juventus: i dettagli

Non solo occhi in difesa per la Juventus. Il club bianconero sta pensando anche alla prossima stagione con l’intenzione di rinforzare il proprio pacchetto offensivo. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il primo nome nella lista di Paratici sarebbe sempre quello di Arkadiusz Milik. L’attaccante polacco andrà in scadenza 2021 con il Napoli che chiede 40 milioni per il cartellino. I bianconeri però potrebbero inserire eventuali contropartite come Rugani, Romero o Bernardeschi per far scendere il prezzo del cartellino e rendere maggiormente abbordabile l’affare, che comunque vuole essere mandato in porto.

Al Napoli non dispiace nessuno dei tre calciatori citati, ma è normale che l’occhio caschi su Bernardeschi (che tra l’altro rappresenterebbe il sostituto di Callejon e andrebbe a nozze col sistema di Gattuso). Resta da capire quale sia poi la cifra del conguaglio economico previsto al fianco del cartellino dell’ex Fiorentina.