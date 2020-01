Calciomercato Napoli, oggi la firma di Demme: cifre e dettagli dell’affare

Diego Demme è il primo rinforzo del nuovo Napoli di Gennaro Gattuso. Un sogno che si realizza per il centrocampista ex Lipsia tifoso del Napoli da quando era bambino grazie soprattutto alle origini calabresi del papà.

Come riportato dai colleghi del Corriere del Mezzogiorno c’è ormai l’accordo totale tra le due parti per il trasferimento di Demme al Napoli. De Laurentiis sborserà nelle casse del Lipsia 12 milioni più 2 di bonus. Per il calciatore invece si tratterà di un contratto quinquennale da circa 2 milioni di euro a stagione. Oggi in programma le visite mediche a Villa Stuart e infine le firme sul contratto.

