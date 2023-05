Napoli-Fiorentina – Precedenti, curiosità e statistiche sulla sfida valida per la trentaquattresima giornata di campionato.

Il Napoli di Luciano Spalletti si prepara ad affrontare la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Gli azzurri sono ormai campioni d’Italia per la terza volta nella loro storia. La squadra partenopea ha infatti pareggiato contro l’Udinese lo scorso 4 maggio, portando così a casa quel punto sufficiente per aggiudicarsi lo Scudetto. Attualmente i punti in classifica per il Napoli sono 80. Per quanto riguarda invece il club viola, esso è all’ottavo posto della classifica di Serie A. La squadra però dista ben 12 punti dalla Roma settima in classifica. L’ultima gara disputata, contro la Salernitana, si è conclusa con il pareggio di 3-3.

I precedenti tra Napoli e Fiorentina

Sono tante le competizioni in cui Napoli e Fiorentina si sono fronteggiate. In tutto le due compagini hanno giocato l’una contro l’altra 169 volte. Il Napoli vanta una sola vittoria in più dei viola: 60 contro 59. I pareggi sono in tutto 50. Il match di andata è terminato con un pareggio, mentre l’ultima sfida avvenuta allo Stadio Maradona è terminata con una vittoria da parte della Fiorentina e cioè 2-3.

Statistiche

La Fiorentina è imbattuta nelle ultime due sfide casalinghe contro il Napoli, se non dovesse perdere sarebbe la terza gara consecutiva senza perdere contro gli azzurri, fattore che non accadeva dal 2011. I viola hanno vinto inoltre tre delle ultime cinque sfide contro il Napoli. Bisogna però anche considerare che i viola hanno pareggiato nelle ultime due trasferte più recenti.

Arbitro

L’arbitro chiamato a dirigere il match è Matteo Marchetti della sezione di Ostia. Il direttore di gara ha incontrato il Napoli due volte ed in entrambe le occasioni il club azzurro ha portato a casa una vittoria schiacciante. Il primo incontro risale al maggio del 2022, quando vinse contro lo Spezia per 3-0. Il secondo incontro risale invece allo scorso marzo quando vinse contro il Torino per 4-0. Un solo precedente invece con la Fiorentina, anch’esso positivo. Si tratta della vittoria contro lo Spezia per 1-2 avvenuto durante la scorsa stagione.

