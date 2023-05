Sondaggio per Cristiano Giuntoli, nel mirino di una big europea

Cristiano Giuntoli è il DS del Napoli che con le sue intuizioni di mercato ha costruito un gruppo azzurro vincente. La sua permanenza al club azzurro sembra essere in bilico, su di lui c’è il forte pressing della Juventus, che è alla disperata ricerca di un nuovo direttore sportivo.

I rumors di mercato che riguardano l’interessamento della Juventus per Giuntoli sono molto intensi: il suo contratto è in scadenza nel 2024 e il cammino verso il rinnovo al momento non sembra procedere bene. Oltre alla Juve, ci sarebbe l’interesse di una big europea.

Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, avrebbe effettuato un sondaggio per Giuntoli il Manchester United, allo scopo di capire la situazione contrattuale del ds azzurro. La squadra favorita rimarrebbe la Juventus ma il club inglese può contare su un elevato budget oltre che sull’innegabile fascino di un’esperienza all’estero per convincere Giuntoli a sposare il loro progetto.

