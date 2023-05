Dove vedere Napoli-Fiorentina in tv e streaming

Dove vedere Napoli-Fiorentina in tv e streaming – Il Napoli Campione d’Italia giocherà domenica alle 18 al ‘Maradona’ contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Ecco dove vedere la sfida in tv e streaming.

Napoli-Fiorentina sarà trasmessa in esclusiva da DAZN: per vederla in tv servirà scaricare l’app di DAZN sulla smart tv compatibile o utilizzare dispositivi Amazon Firestick, Google Chromecast, PlayStation e XBox o il TIMVISION Box. Gli utenti abbonati sia a DAZN che a Sky, inoltre, potranno attivare Zona DAZN e vedere Napoli-Fiorentina in diretta tv sul canale 214 del decoder di Sky.

La partita sarà visibile anche in streaming su PC, tablet e smartphone: basterà collegarsi all’app di DAZN e accedere al proprio account per poter assistere alla partita.

