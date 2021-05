Calciomercato Napoli – Pazza idea Nainggolan

Stando a quanto riportato da La Nuova Sardegna, Radja Nainggolan è nel mirino del Napoli.

Nainggolan potrebbe approdare al Napoli in quanto è in scadenza nel 2022 con l’Inter. Il portale sardo ricorda che il belga è in prestito al Cagliari e che dunque, guardando al contratto, resta difficile la sua permanenza a Milano. Il Napoli si è interessato per volere del nuovo tecnico Luciano Spalletti che ben conosce le doti tecniche e caratteriali del calciatore.

