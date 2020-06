Calciomercato – Napoli: pronto l’attacco decisivo per il nigeriano Osimhen

Calciomercato – Secondo quanto riportato sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Napoli sarebbe pronto all’affondo decisivo per portare Osimhen, giocatore nigeriano che milita nel Lille, all’ombra del vesuvio:

“Il giocatore piace tanto al DS Giuntoli e a mister Gattuso, che ha avuto anche modo di visionarlo in DVD in diverse partite (prima però va liberato un posto da extracomunitario, occupati in questo momento da Lozano e Leandrinho). Il Napoli è pronto ad accelerare per evitare che si apra una vera e propria asta, considerato che interessa a mezza Europa.

Il Lille chiede 50 milioni, una cifra che inizialmente ha frenato le intenzioni del presidente De Laurentiis, ma negli ultimi giorni i club hanno ripreso a trattare. Il patron partenopeo vorrebbe una valutazione più veritiera, le quotazioni dell’attuale mercato lo valutano poco più di 30 milioni. Ed è questa il massimo che il Napoli sarebbe disposto a spendere”.

