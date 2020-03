Calciomercato Napoli, rinnovo Hysaj: la situazione

Gennaro Gattuso può cambiare il futuro di Elseid Hysaj. Il terzino albanese, con scadenza di contratto nel 2021, era ad un passo dall’addio la scorsa estate. Il calciatore sembrava destinato a lasciare Napoli e pareva sempre più un esubero con Ancelotti, ma con Gattuso è cambiato tutto. Hysaj diventa sempre più protagonista e gioca titolare anche in partite importanti, ora come riporta Il Mattino si parla del rinnovo di contratto. Gattuso ha incontrato De Laurentiis nei giorni scorsi e vuole garanzie, come la conferma di alcuni suoi calciatori.

Ora Ringhio è suo sponsor. Messo da parte come un reietto da questa estate, estromesso dai titolari da Ancelotti che pure nelle poche volte in cui gli ha consentito di giocare lo ha schierato terzino sinistro e mai nella sua posizione prediletta. Ringhio ha riscoperto il valore e l’utilità di questo calciatore albanese per cui il Napoli, appena due estati fa, disse di no all’offerta del Chelsea di 40 milioni di euro. Gattuso crede in lui e ora può arrivare il rinnovo di contratto, 13 partite, per 9 volte Hysaj è stato titolare nel Napoli di Gattuso. Cambia in questa ottica anche lo scenario del futuro: vale la pena provare a tenerlo come sta facendo adesso il ds Giuntoli con il sostegno di Gattuso. Difficile trovare in questo momento un terzino da 20-25 milioni della sua concretezza. Ma col contratto in scadenza nel 2021, è necessario sedersi al tavolo con il suo agente, Giuffredi, è trovare un’intesa. Si lavora, in questi giorni, per un punto di incontro tra le richieste del calciatore e quella del club. C’è ancora un po’ di distanza, ma la firma può arrivare a breve.