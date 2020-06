Calciomercato Napoli, se il Weder si salva si riapre la pista Rashica: la situazione

Sembrava destinato al Lipsia, era tutto fatto, accordo da 15 milioni (valore clausola) e ingaggio da 2.5 milioni a stagione, poi il colpo di scena: se il Werder Brema dovesse salvarsi, Milot Rashica varrebbe almeno 25 milioni e allora il Lipsia potrebbe anche tirarsi indietro.

L’edizione odierna del quotidiano Tuttosport fa sapere che tra le alternative c’è anche il Napoli, da tempo molto interessato al calciatore, ma il club azzurro dovrebbe prima risolvere il problema del posto da extracomunitario da liberare per il forte esterno kosovaro. Attualmente il club partenopeo sembra essere piombato in maniera concreta su Cengiz Under della Roma, ma ciò che vi abbiamo appena detto potrebbe naturalmente scombussolare i piani di ADL.