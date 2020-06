Calciomercato Napoli, in pole per Boga: se il Sassuolo lo cede sarà azzurro

Dieci gol in campionato per Jeremie Boga, rivelazione del Sassuolo, esterno d’attacco che piace tantissimo al Napoli. La sua super stagione non sta rimanendo inosservata. Un po’ tutte le big italiane si sono informate sulla sua situazione con il Sassuolo, con il Napoli – appunto – in prima fila. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, però, fa sapere che Boga potrebbe anche decidere di restare in Emilia un altro anno con De Zerbi.

Il ragazzo piace a diversi top club, ma all’ombra del Mapei Stadium ha trovato la sua dimensione ed è per questo motivo che potrebbe restare ancora un’altra stagione, per crescere ulteriormente e prepararsi al meglio in vista di un approdo in un top team a partire dall’estate 2021.

