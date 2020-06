Calciomercato Napoli, De Laurentiis vuole monetizzare con Milik: servono soldi per Osimhen

Calciomercato Napoli, De Laurentiis vuole monetizzare con Milik

Detto dell’interesse del Napoli per Victor Osimhen, il Napoli lavorà anche per capire come modellare l’attacco, soprattutto lavorando anche nel mercato in uscita. Il nome che ormai da diverse settimane viene indicato come possibile partente è quello di Arek Milik, e proprio Alfredo Pedullà ha dato le ultime novità sui social: “Contatto con l’entourage nei prossimi giorni. Il Napoli vuole i soldi da utilizzare per Osimhen che ha già detto sì da settimane. Primissima scelta”.

Dunque avvisate soprattutto Juventus e Roma, come riportato da Alfredo Pedullà, che vorrebbero inserire nell’affare una contropartita tecnica (Bernardeschi per i bianconeri e Under per i giallorossi). Il Napoli resta fermo sulla propria posizione: una cifra fra i 50 e i 60 milioni di euro sarebbe la perfezione per poi muoversi con libertà sul mercato e prendere il sostituto del polacco.

