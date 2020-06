Juventus, Pirlo allenerà l’Under 23: con lui anche Baronio

Novità sulla Juventus raccontata dai colleghi di Sky: Andrea Pirlo sarà il nuovo allenatore della Juventus Under 23. Lo storico regista bianconero succederà così a Fabio Pecchia, fresco vincitore della Coppa Italia di Serie C ed ex secondo allenatore del Napoli ai tempi di Rafa Benitez.

Adesso i bianconeri sono attesi dai play-off ma per il futuro c’è già il progetto Pirlo pronto per partire. Nello staff anche l’ex allenatore della primavera del Napoli Roberto Baronio, esonerato proprio nel corso di questa stagione. Un’occasione molto importante per Pirlo che si affaccia dunque al mondo degli allenatori già con un incarico anche abbastanza importante.

