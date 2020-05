Calciomercato Napoli, si punta ancora su Meret: pronto il rinnovo fino al 2025

Chi sarà il portiere titolare del Napoli alla ripresa del campionato? Stando a quanto scritto dal Corriere del Mezzogiorno, Rino Gattuso ha intenzione di ripartire da David Ospina, considerato più bravo con i piedi e a gestire la difesa. Ma a fine stagione il club azzurro dovrà prendere una decisione perché Alex Meret non resterà alle pendici del Vesuvio per fare panchina al compagno di squadra e sta lavorando duramente per tornare titolare.

SI SPINGE PER IL RINNOVO – Sebbene per ora l’allenatore preferisca Ospina, il Napoli starebbe spingendo per rinnovare il contratto di Meret fino al 2025. Come si legge sul quotidiano, infatti, sono vividi i ricordi delle parate decisive dell’estremo difensore friulano e per questo soprattutto il presidente vorrebbe allungare l’accordo con lui. Il suo agente Pastorello attende per capire se tornerà in testa nelle gerarchie. L’entourage di Ospina – si legge – fa lo stesso.

