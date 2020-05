Coronavirus, Agenzia delle Entrate: recuperabili quasi cento miliardi dai debiti fiscali

Per il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, “è realisticamente recuperabile un decimo” dei vecchi debiti fiscali, NON DI PIù. “Sembra poco ma si tratta di quasi cento miliardi di euro. Si tratta di prendere atto che una parte di questi debiti è tale ormai solo sulla carta. Se ci liberassimo di questo inutile onere l’Agenzia si concentrerebbe meglio sul suo lavoro e potrebbe fare ciò che va fatto in maniera corretta”.

Inoltre Ruffini alla fine ha anche aggiunto: “La crisi coronavirus non diventi un’opportunità sprecata”. Dichiarazioni brevi ma chiare e concise che hanno fatto capire esattamente la situazione economica del nostro paese, e soprattutto che non sembra esser troppo tragica la situazione, basta solamente sfrutta l’opportunità che si è venuta a creare.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Coronavirus, il Covid è presente soprattutto nei maschi: ecco dove

Coronavirus, 700.00 contagi in America Latina: altre 1127 vittime negli USA

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Paesaggi sonori, il lockdown in 10 suoni