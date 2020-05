ESCLUSIVA FA – Umberto Chiariello: “Resta l’ultimo nodo da sciogliere per far ripartire la Serie A!”

L’editorialista Umberto Chiariello ha risposto, in esclusiva, alle domande della redazione di ForzAzzurri.net

Con Umberto Chiariello, celeberrimo volto di Canale 21, abbiamo toccato sia il mercato in uscita del Napoli che la questione multe:

Da 1 a 10, quanto le piacerebbe un triennale a Gennaro Gattuso?

“Un triennale mi sembra esagerato, Gattuso deve ancora dimostrare il suo valore. Un biennale mi piacerebbe molto e darei 8 a questa opzione mentre un triennale lo considero, per il momento, esagerato.”

Futuro incerto per Meret ma, con le nuove regole, i portieri del futuro dovranno avere certe doti, lo chiedo quindi all’ex portiere, perché non allenarlo con i piedi e tenerlo fisso in porta?

“Chi dice che questo non stia già avvenendo? Meret è a disposizione e si allena insieme al gruppo.”

Sempre più probabile la schiarita per la ripresa, qual è stato il nodo più difficile da sciogliere?

“Ancora non è stato sciolto ed è quello sulla quarantena. E’ stato risolto in caso di positività durante gli allenamenti ma ancora c’è da decidere cosa fare a campionato in corso.”

Quali sono i calciatori che dà per certo lontano da Napoli la prossima stagione?

“I due per i quali la probabilità è prossima al 100% sono Callejon ed Hysaj, con lo spagnolo più vicino all’addio. Potrebbero andare via anche Allan, Koulibaly, Milik, e Younes. Llorente sarà probabilmente tra i partenti e forse anche Ghoulam.”

Recentemente ha dichiarato che i rinnovi degli ultimi giorni fanno ben sperare anche sulla questione multe, allora ADL ha un cuore o c’è dell’altro?

“Non è una questione di cuore. Sono valutazioni, le multe andranno pagate, non c’è margine di manovra su questo punto. C’è da sperare che non i rinnovi sia bypassato il problema delle cause. Sono le cause a creare più problemi a calciatori e procuratori.”

Lasciando l’ambito sportivo, come cambia il mondo della comunicazione con l’emergenza COVID?

“Non so se è un cambiamento che sarà definitivo ma sicuramente l’emergenza ha cambiato il modo di fare televisione. Che sia Skype, zoom o meet, in ogni caso non so se in futuro si opterà per un collegamento o per un ospite in studio.”

Mario Scala

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Coronavirus, il Covid è presente soprattutto nei maschi: ecco dove

VIDEO – Il messaggio di auguri di De Luca ad Aurelio De Laurentiis

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Autore Mario Scala Sono nato a San Giorgio a Cremano(NA) il 19/11/1983. Ho frequentato l’ITIS Alessandro Volta e nel 2002 diventato perito informatico. Nel 2006 ho conseguito la laurea breve in “Scienze organizzative e gestionali ad indirizzo marittimo e navale”. Risiedo attualmente in provincia di Massa Carrara. Fino a che avrò 36°C in corpo FORZA NAPOLI. See author's posts