Mateta vuole il Napoli, Giuntoli pronto a chiudere

L’ attaccante francese pronto al trasferimento

Jean-Philippe Mateta potrebbe diventare il botto finale di questo mercato invernale per il Napoli, che dopo gli acquisti di Demme, Lobotka e l’arrivo imminente di Politano punta forte sull’ attacacnte francese per dare un ulteriore alternativa a Gattuso.

Il forte interesse del Napoli e confermato anche dal quotidiano francese L’Equipe, secondo il quale, Giuntoli l’avrebbe messo in cima alla lista degli attaccanti che potrebbero sostituire Lorente in caso di cessione, e vorrebbe portare l’attacante francese fin da subito alla corte di Gattuso. Il Napoli ha avviato gia i contatti con il Mainz, ma il club tedesco non vorrebbe privarsi fin da subito di Mateta ed aspettare il mercato estivo per cedere il suo attaccante, ma Giuntoli non molla per acquistarlo subito.

