Calciomercato Napoli, spunta il nome di De Paul per il centrocampo

Un match, quello con l’Udinese di oggi, che vale poco per la classifica del Napoli, già qualificato alla prossima edizione di Europa League grazie al trionfo in Coppa Italia, che serve all’Udinese per allungare sulla zona retrocessione, attualmente distante 7 punti. Due club che negli ultimi anni hanno chiuso tanti affari di mercato (gli ultimi Meret e Karnezis), che potrebbero tornare a lavorare insieme. Sul piatto il cartellino di Rodrigo De Paul, che piace molto a De Laurentiis.

Lo ha confermato in settimana Andrea Carnevale, capo scouting Udinese, a Punto Nuovo Sport Show: “E’ un giocatore appetibile, piace molto anche al Napoli. L’anno scorso abbiamo detto no a una proposta di 33 milioni dell’Inter“. Il Napoli lo considera un obiettivo concreto, le parti torneranno a parlarsi a fine stagione. Per l’argentino classe 1994, autore di 6 gol e 5 assist in questa stagione, sarà asta. Il prezzo di partenza? 35 milioni di euro. Più o meno quanto vale oggi Federico Chiesa, attaccante della Fiorentina che piace anche a Napoli e Inter, ma al momento meno decisivo rispetto a De Paul.

