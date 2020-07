Parma-Sampdoria, streaming e tv: dove vedere la 34a giornata di Serie A

Dove vedere Parma-Sampdoria in streaming e tv, 34a giornata di Serie A

Streaming e tv Parma-Sampdoria – L’incontro di calcio Parma-Sampdoria si gioca domenica 19 luglio con fischio di inizio previsto per le ore 17:15. Il match è valido per la 34^ giornata di Serie A.

Parma-Sampdoria in streaming e in tv: ecco dove vederla

La partita Parma-Sampdoria potrà essere seguita su Dazn, canale 209 della piattaforma satellitare Sky, visibile solo per i clienti Sky che hanno aderito all’offerta Sky-Dazn, oppure scaricando l’app Dazn sul decoder Sky Q.

Il match sarà visibile anche in diretta streaming sempre su Dazn: sui dispositivi mobili, come smartphone e tablet, basterà scaricare l’app ufficiale Dazn per iOs o app ufficiale Dazn per Android, oppure da pc e notebook collegandosi al sito ufficiale Dazn.

Inoltre, la partita potrà essere seguita su una tv di ultima generazione, come lo è una smart tv, su cui scaricare l’app ufficiale Dazn, oppure collegando il proprio televisore ad un dispositivo come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, o una PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) e scaricare l’app ufficiale Dazn.

Ricordiamo che con il termine streaming si identifica un modo di guardare/ascoltare contenuti online senza per forza doverli scaricare sul proprio device. I dati vengono riprodotti man mano che arrivano a destinazione, senza dover attendere che gli stessi siano stati scaricati completamente.

Con il termine streaming live si identifica, invece, una visione di un contenuto in “live-time” come può essere una partita di calcio in diretta. La trasmissione online, in questo caso, viene riprodotta tramite tecniche di compressione dati, subendo un leggero ritardo nell’ordine dei 10/30 secondi. La parola streaming deriva dall’inglese to stream che significa appunto far fluire.

