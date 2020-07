Tuttosport: “La Juventus potrebbe regalare Jorginho a Sarri”

Tuttosport – La Juventus potrebbe approfittare della situazione non particolarmente felice del calciatore al Chelsea e mettere a disposizione di Sarri un suo pupillo: Jorginho

Jorginho non è più al centro del progetto tecnico del Chelsea. Lo dimostrano i numeri: il centrocampista è stato impiegato da Frank Lampard tre volte in otto incontri disputati, sia in Premier che in FA Cup, dalla riapertura del calcio giocato, dopo l’emergenza covid-19.

Come riporta Tuttosport, la Juventus potrebbe approfittare di questa situazione e mettere a disposizione di Maurizio Sarri un altro centrocampista di possesso palla. Jorginho, a tal proposito, rappresenta l’identikit perfetto. Un prestito pluriennale potrebbe essere la soluzione adatta sia per i due club sia per il giocatore italo-brasiliano.

