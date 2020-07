Di Marzio conferma: “Osimhen sarà del Napoli, presto le visite mediche”

Gianluca Di Marzio conferma l’arrivo di Osimhen

Gianluca Di Mazrio, esperto di calciomercato, è intervenuto nel corso di Sky Sport 24, confermando che l’arrivo di Victor Osimhen in maglia azzurra è molto vicino. Ecco quanto dichiarato:

“Osimhen dovrebbe approdare alla corte di mister Gennaro Gattuso per una cifra complessiva di sessanta milioni di euro bonus compresi. C’è fiducia sull’esisto positivo dell’affare. Cristiano Giuntoli, Direttore Sportivo del Napoli, ha continuato a trattare con i nuovi agenti del giocatore questa settimana. I procuratori che prima gestivano gli interessi dell’attaccante minacciano cause per vedere riconosciute le loro spettanze. Victor Osimhen dovrebbe percepire un ingaggio a Napoli pari a circa cinque milioni di euro. Presto dovrebbero essere organizzate anche le visite mediche”.

