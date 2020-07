Del Genio: “Questo Napoli non mi piace, Lozano non è Insigne”

Paolo Del Genio critica la prestazione di Bologna

In diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Paolo Del Genio che ha analizzato lo scialbo pareggio del Napoli ottenuto cotnro il Bologna. Ecco quanto dichiarato:

“Devo dire che non sono contento di questo Napoli, soprattutto nel secondo tempo non mi è piaciuta la prestazione della squadra di Gattuso. E poi c’è un dato costante della partita relativo alle prestazioni individuali di diversi calciatori, molte delle quali a mio avviso sono state al di sotto delle aspettative. Lozano? Ha sempre fatto meglio quando è subentrato, ma sinceramente il messicano non mi è dispiaciuto ieri. Qualcosa di buono ha creato e fatto. Quando gioca al posto di Lorenzo Insigne non dobbiamo aspettarci che faccia il gioco che è abituato a fare il capitano del Napoli, il calciatore ex PSV è uno da ultimi trenta metri. Ieri secondo me il migliore del Napoli è stato Diego Demme, mentre a Milik posso dare un grande 5 in pagella”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Di Marzio conferma: “Osimhen sarà del Napoli, presto le visite mediche”

Parma-Sampdoria, streaming e tv: dove vedere la 34a giornata di Serie A

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Nick Cannon, ex marito di Mariah Carrey, licenziato per le dichiarazioni antisemite